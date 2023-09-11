В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Крестинского

Ограничения будут действовать от здания №25/1 до №33/1
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Крестинского. Причиной тому стало строительство тепловой сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничения будут действовать от здания №25/1 до №33/1. Движение закроют с 20 сентября по 20 октября. На участке установят соответствующие знаки и указатели.
- Руководство АО «ЕТК» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуется восстановить элементы благоустройства, - пояснили в мэрии Екатеринбурга.
Движение транспорта будет организовано от съезда на 8 Марта до улицы Академика Шварца. Схема движения общественного транспорта не изменится.
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