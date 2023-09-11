Свердловский волонтер спас котенка, упавшего с балкона 16 этажа

Петлей эндоскопа волонтеру удалось зацепить зверька. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Свердловской волонтер Евгений Зенков спас котенка, упавшего с балкона 16-го этажа. Об этом мужчина сообщил в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «ВКонтакте».

Вызов поступил спасателю, когда он еще находился в другом городе. По прилете, он поспешил в дом, где произошли страшные события.

Технически спасительная операция напомнила вызволение животных из вентиляции. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

- Котенок с балкона на 16 этаже ушел в небольшую лазейку и свалился в зазор между стеной дома и внешней декоративной облицовкой - сайдингом. Там его видят на уровне 14 этажа, - рассказал волонтер.

Зенков отмечает, что технически спасительная операция напомнила вызволение животных из вентиляции. Для того, чтобы достать, попавшего в беду, котенка потребовалась камера эндоскопа. Так удалось понять, где именно находится животное. Оно находилось на металлических конструкциях, которые сайдингом крепятся к стене. Щель уходила вглубь еще на 10 этажей. Чудом котенок не упал ниже. Петлей эндоскопа волонтеру удалось зацепить зверька. Так его спасли. Котенок оказался жив и здоров.

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