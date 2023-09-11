Увеличение произойдет с 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловским чиновникам повысили зарплату. Госслужащие региона станут получать в 1,109 раза больше. Соответствующий приказ уже подписан главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

- Постановляю увеличить (индексировать) с 1 октября 2023 года в 1,109 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области, – сообщается в указе.

Ранее зарплата стала выше у градоначальника Екатеринбурга Алексея Орлова. Депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании 14 марта поддержали повышение зарплат главе города Алексею Орлову и другим чиновникам. Из присутствующих 29 депутатов высказались за, двое - против, один воздержался.

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