Свердловчанин, пытаясь снять проститутку, потерял больше 47 тысяч рублей

Мужчину вынудили перевести деньги за сбор в работе сайта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Ревды пытался снять проститутку. Однако вместо этого он потерял крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Ревденский».

Накануне в полицию обратился 41-летний свердловчанин. Мужчина рассказал, что в начале лета он установил приложение «Знакомство» на свой смартфон. В нем свердловчанин хотел найти спутницу на ночь.

- Выбрав девушку из Ревды, как было указано в анкете, мужчина попытался оформить заявку, но потом передумал. На следующий день мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его некорректные действия (отмена заявки) стали причиной сбоя в системе, из-за чего компания понесла убытки, - рассказали в полиции.

Тогда мужчину вынудили перевести 15,8 тысяч рублей за сбой. После восстановления работ свердловчанину пообещали вернуть деньги. Но уже на следующий день под тем же предлогом мошенники выманили еще два перевода на ту же сумму. Так свердловчанин лишился 47,4 тысяч рублей. Спустя некоторое время мужчина понял, что его обманули. Тогда он обратился в полицию.

Полиции города удалось выяснить, что номер афериста зарегистрирован в Азербайджане. Ведется розыск мошенников.

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