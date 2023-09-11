В Свердловской области зафиксировано рекордное число вакансий

В Екатеринбурге наблюдается очень большой дефицит кадров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на сегодняшний день зафиксировано рекордное количество вакансий – на сайте HeadHunter выложено 50 тысяч предложений о работе. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- Самый большой дефицит кадров сформировался в промышленности, - рассказывает президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Однако, судя по сайту, больше всего вакансий открыто в сфере продаж. Почти четверть всех предложений о работе касаются этой сфера, на втором месте (18%) – производство и сервисное обслуживание, замыкает тройку - строительство и недвижимость (17%).

Также в Екатеринбурге и Свердловской области очень востребованы логисты, продавцы, специалисты сферы туризма и административный персонал.