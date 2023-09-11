Психолог Наумова назвала оптимальное число кружков для ребенка

Ребенка можно записывать в кружки после первого класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что школьнику стоит посещать не более трех кружков, а первоклассников из-за высокой нагрузки лучше вообще не записывать на дополнительные занятия, так как это может спровоцировать отставание в учебном процессе. Об этом пишет NEWS.ru.

В период со 2 по 4 классы ребенок может посещать от 2 до 4 секций. Записывать его стоит, когда ученик полностью адаптировался к школе. Кружки должны быть интересны для ребенка, он должен самоутверждаться при помощи их. Также важно следить, что школьник полностью осваивал учебную программу.

Кроме выполнения домашнего задания и посещения кружков ребенок должен успевать гулять с друзьями на свежем воздухе и высыпаться.