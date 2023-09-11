В поселке под Невьянском открыли новый бассейн

В Цементном открыли бассейн для детей и взрослых. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В поселке Цементный рядом с Невьянском открыли новый бассейн «Дельфин» для детей и взрослых, на который потратили 233 миллиона из областной казны и еще 25 миллионов из местного бюджета. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Этот бассейн стал единственным на весь округ, его закрыли в аварийном состоянии еще в 2004 году. Но не так давно с подачи губернатора Свердловской области объект включили в строительную государственную программу.

После этого объект возвели практически с нуля. Сейчас тут есть две чаши – для детей и для взрослых на четыре дорожки. В спортивном комплексе будут работать три детских тренера для девяти групп.