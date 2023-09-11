На выборах проголосовали больше 200 тысяч жителей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подвели предварительные итоги выборов в Гордуму Екатеринбурга VIII созыва. Голосование проходило 9 и 10 сентября 2023 года.

Голоса распределились следующим образом:

«Единая Россия» – 41,8% (свыше 96 тысяч голосов)

ЛДПР – 14,6% (больше 33 тысяч избирателей)

КПРФ – 12,3% (свыше 28 тысяч голосов)

«Справедливая Россия – Патриоты за правду» – 11,1% (свыше 25 тысяч голосов)

«Яблоко» - 9,2% (21 296 голосов)

«Новые люди» - 8% (19 591 голос)

Все партии преодолели 5-процентный барьер.

В целом, по его словам, выборы прошли спокойно. Явка составила свыше 20%, это больше 230 тысяч жителей Екатеринбурга. Об этом рассказал председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.