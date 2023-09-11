В Гордуму Екатеринбурга войдут депутаты от шести партий

Выборы проходили на протяжении двух дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершились выборы депутатов Екатеринбургской городской думы VIII созыва. Избирательные участки работали два дня – 9 и 10 сентября. Также проголосовать можно было онлайн.

- Екатеринбург подтвердил свое реноме как города политического многообразия. В новой думе представлена вся палитра политических партий. Это шесть политических партий, участвовавших в выборах. Их допустят к распределению депутатских мандатов, - рассказывает Председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.

В целом, по его словам, выборы прошли спокойно. Явка составила свыше 20%, это больше 230 тысяч жителей Екатеринбурга.

По предварительным итогам: по 25 одномандатным округам избраны депутатами 23 кандидата от партии «Единая Россия», 1 кандидат – от ЛДПР, 1 – от партии КПРФ. По единым округам преимущество имеет партия «Единая Россия».

Дистанционно проголосовали больше 62 тысяч горожан, то есть треть. Всего 572 избирательных участков работали в Екатеринбурге.