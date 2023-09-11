На Среднем Урале зафиксировали рекордную нехватку работников

Ни одна из профессиональных сфер не показала падения спроса за год Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области зафиксирована рекордная нехватка работников. В августе 2023 года был установлен рекорд по количеству активных вакансий в регионе. На данный момент на Среднем Урале ищут около 50 тысяч сотрудников. Последний раз такие показатели были зафиксированы два года назад. Об этом сообщили в компании Head Hunter.

- В августе 2023 года в Свердловской области насчитывалось почти 50 тысяч активных вакансий — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В частности, это на 131% больше, нежели в январе 2021 года, и на 56% больше, чем в августе 2022 года, - сообщает компания.

На данный момент, самая вакантная должность - рабочий персонал. Также работодатели активно ищут специалистов из сферы продаж. Помимо этого, особой популярностью пользуются сотрудники производства, сервисного обслуживания. Спросом пользуются строители и агенты недвижимости. Ни одна из профессиональных сфер не показала падения спроса за год.

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