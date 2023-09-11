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НовостиОбщество11 сентября 2023 7:58

На Среднем Урале зафиксировали рекордную нехватку работников

В Свердловской области насчитывается больше 50 тысяч активных вакансий
Дарья ЧИПУРИНА
Ни одна из профессиональных сфер не показала падения спроса за год

Ни одна из профессиональных сфер не показала падения спроса за год

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области зафиксирована рекордная нехватка работников. В августе 2023 года был установлен рекорд по количеству активных вакансий в регионе. На данный момент на Среднем Урале ищут около 50 тысяч сотрудников. Последний раз такие показатели были зафиксированы два года назад. Об этом сообщили в компании Head Hunter.

- В августе 2023 года в Свердловской области насчитывалось почти 50 тысяч активных вакансий — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В частности, это на 131% больше, нежели в январе 2021 года, и на 56% больше, чем в августе 2022 года, - сообщает компания.

На данный момент, самая вакантная должность - рабочий персонал. Также работодатели активно ищут специалистов из сферы продаж. Помимо этого, особой популярностью пользуются сотрудники производства, сервисного обслуживания. Спросом пользуются строители и агенты недвижимости. Ни одна из профессиональных сфер не показала падения спроса за год.

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