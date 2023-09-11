В Екатеринбурге микрокредитную организацию оштрафовали за частные звонки и СМС

Житель Екатеринбурга пожаловался на назойливых кредиторов, которые часто звонили и писали ему и его супруге Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге оштрафовали микрокредитную организацию. Причиной тому стали частные звонки и СМС одному из должников. Об этом сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Накануне в ведомство обратился екатеринбуржец. Он пожаловался на назойливых кредиторов, которые часто звонили и писали ему и его супруге. Организация просила вернуть займ.

- При этом сам должник своего согласия на взаимодействие по поводу его долга с третьими лицами кредитной организации не давал. Однако сотрудник микрофинансовой организации продолжал звонить и направлять СМС-сообщения с целью осуществления психологического давления, - рассказали в ГУФССП.

После проверки организацию привлекли к административной ответственности за нарушение правил требования о возврате денег. Был назначен штраф, его сумма достигла 50 тысяч рублей.

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