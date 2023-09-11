при жизни Жора Гасоян был близок к криминальному авторитету Георгию Акоеву Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Екатеринбурге скончался авторитетный бизнесмен Жора Гасоян.

- Умер из-за хронического заболевания, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Он добавил, что о месте похорон пока неизвестно.

Считалось, что при жизни Жора Гасоян был близок к криминальному авторитету Георгию Акоеву (Гия Свердловский).

Напомним, в октябре 2021 года в Екатеринбурге прошли пышные похороны криминального авторитета Германа Гардта, также известного как Гера ЖБИ. Церемония проходила в концертном зале имени М. В. Лаврова.