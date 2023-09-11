В Свердловской области пособие по уходу за ребенком получают 1078 мужчин

С начала года в Свердловской области в отпуске по уходу за ребёнком находится более 45 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают 1078 мужчин. Об этом рассказали в отделении Социального фонда РФ по Свердловской области. 474 уральца воспитывают первенцев, еще 604 - вторых или последующих детей.

- В оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет по закону уйти может не только мама, но и папа или другие работающие родственники малыша, фактически осуществляющие уход за ним, - напомнили в отделении Социального фонда РФ по Свердловской области.

Заявление на оформление меры поддержки подается по месту работы. Первую выплату пособия производят в течение 10 рабочих дней со дня получения необходимых документов. В дальнейшем средства поступают по графику.

Всего с начала года в Свердловской области в отпуске по уходу за ребенком находится более 45 тысяч человек.

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