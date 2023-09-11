У юного уральца забрали автомобиль за пьяную езду

Суд отобрал машину в доход государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

18-летний парень из Новой Ляли лишился автомобиля, после того как сел за руль в нетрезвом состоянии. Имущество передано в доход государства. Такое решение принял Верхотурский районный суд. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Как выяснилось, 27 мая в 20:30 в поселке Лобва парень сел в нетрезвом состоянии за руль ВАЗ-21074. Когда он ехал по улице Кузнецова, его остановили сотрудники ДПС. После этого медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови.

До этого молодой человек уже садился за руль пьяным и был оштрафован на 30 тысяч рублей.

После рецидива суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ, на два года запретил ему садиться за руль, а также забрал машину в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу.