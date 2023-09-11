Бдительность и ледяное спокойствие: водителей убеждали правильно пересекать ЖД-переезды

Фото: пресс-служба СвЖД

Сегодня в Свердловской области, на железнодорожном переезде 9 км перегона Кушва – Благодать, для автомобилистов прошел мастер-класс по формированию культуры безопасного поведения при управлении транспортным средством.

Работники СвЖД совместно с юными инспекторами дорожного движения (учащимися местной школы №10), при участии ГИБДД напомнили водителям о необходимости быть предельно осторожными и внимательными вблизи железнодорожных переездов.

Призыв сохранять холодный рассудок поддержал белый медведь (большая ростовая кукла), «житель» северных широт, который в мифологии является символом мудрости и мужества. Каждый водитель получил от него памятку с правилами дорожного движения и тематический сувенир.

Фото: пресс-служба СвЖД

С целью предупреждения ДТП и повышения безопасности движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог сотрудники СвЖД постоянно тестируют креативные форматы разъяснительной работы с водителями. По мнению экспертов, подобные акции не просто привлекают внимание, но и стимулируют усиление бдительности, снимают желание нарушать правила.

Вопрос водительской дисциплины при пересечении железнодорожных переездов стоит остро: за 8 месяцев 2023 года в границах СвЖД произошло 5 ДТП (в январе – августе 2022 года – 3 ДТП). При этом в 2023 году дежурными по переездам зафиксировано свыше 900 фактов проезда автомобилей на запрещающий сигнал светофора и объезда закрытых шлагбаумов. Три недели назад, 19 августа выезд автомобиля на пути перед приближающимся пригородным поездом стал причиной ДТП на переезде в Пермском крае. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Профилактические акции являются частью целого комплекса мероприятий СвЖД для обеспечения безопасности движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог. Каждый год железнодорожники проводят ремонт и модернизацию переездов, оборудуют их современными предупредительными и заградительными устройствами.

СвЖД призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Необходимо помнить, что, согласно правилам, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.