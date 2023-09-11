Самолеты из столицы Урала в Бангкок будут летать по понедельникам и пятницам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок. Самолеты в Таиланд начнут летать со 2 октября.
- Рейсы в Таиланд из Екатеринбурга в настоящее время не выполняются, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. - В осеннее-зимнюю навигацию также запланированы полеты на Пхукет авиакомпаниями Икар и Red Wings.
Самолеты из столицы Урала в Бангкок будут летать по понедельникам и пятницам, в обратную сторону - по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 8 часов. Рейсы будут осуществляться на Airbus A330.
Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты на Гоа из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Самолеты на индийский курорт будут летать три раза в неделю с 3 октября.
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