У 18-летнего жителя Новой Ляли конфисковали машину за пьяную езду

Ранее молодой человек уже попадался на пьяной езде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новой Ляле на скамье подсудимых оказался 18-летний парень по имени Григорий. Его судили за то, что он, будучи пьяным, отважился сесть за руль машины и поехать. Нарушение он совершил в конце мая вечером в поселке Лобва. Вскоре после того, как он тронулся, его остановили сотрудники ДПС. Медосвидетельствование подтвердило, что он пьян.

- В октябре 2022 года он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - На момент совершения преступления он считался подвергнутым административному наказанию за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге Верхотурский районный суд приговорил Григория к 160 часам обязательных работ и запретил ему на два года садиться за руль. Ну а машину его «ВАЗ-21074» конфисковали и обратили в доход государства.