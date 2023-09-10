Дорожные рабочие отремонтировали больше 10 дорог Урала к туристическим местам

Дорожные рабочие отремонтировали 11 объектов дорог, входящих в популярные туристические маршруты на севере региона Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Добраться до ряда популярных туристических мест Свердловской области теперь будет проще, ведь дорожные рабочие отремонтировали 11 объектов дорог, входящих в популярные туристические маршруты на севере региона.

- После капитального ремонта введен в эксплуатацию отрезок с пятого по восьмой километры дороги Нижняя Тура – Качканар, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. - Завершается ремонт дороги Верхняя Тура – Качканар на участке с 18-го по 27-й километр. Здесь проходит туристический маршрут на одну из культовых вершин Урала – гору Качканар.

Также на Серовском тракте работы ведутся сразу на семи объектах. Ремонтируют дорожные рабочие и два путепровода на 142-м и 148-м километрах Серовского тракта.

- Благодаря системным действиям строителей и монтажников станет комфортней и безопасней путь к туристической жемчужине и духовной столице Урала – Верхотурью с его кремлем и величественными соборами, - уточняют в департаменте. - Удобней и доступней станет легендарный «Демидовский маршрут», получивший статус общенационального. На дороге Верхняя Пышма – Невьянск в текущем году проводится ремонт участка с 12-го по 30-й километр. Дорожники планируют сдать этот объект с опережением графика.