В Свердловской области будут платить 200 тысяч «подъемных» специалистам сельхоза

Поддержку могут получить специалисты до 35 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области молодым специалистам сельскохозяйственных предприятий, которые уезжают работать в поселки городского типа и малые города будут выплачивать «подъемные». Их размер утвердил губернатор Евгений Куйвашев.

- Теперь предлагается выплачивать «подъемные» молодым работникам, проживающим не только в сельских населенных пунктах, но и в поселках городского типа, а также в городах с населением до 50 тысяч человек, - сказал глава региона. - Это существенное подспорье для молодых специалистов и дополнительный стимул остаться работать именно в нашем регионе.

Такую поддержку могут получить специалисты до 35 лет со средним профессиональным или высшим образованием. При этом они должны работать в агропромышленном комплексе или крестьянско-фермерских хозяйствах. До этого получить такие выплаты могли лишь жители деревень и сел. По 200 тысяч рублей получат специалисты с высшим образованием и по 150 тысяч те, у кого среднее профессиональное образование.