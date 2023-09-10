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НовостиОбщество10 сентября 2023 6:32

На выборах в Екатеринбурге проголосовали уже 132 793 избирателей

Свердловский избирком опубликовал данные о явке на выборах к утру 10 сентября
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В Екатеринбурге 10 сентября проходят выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва

В Екатеринбурге 10 сентября проходят выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свердловский избирком поделился свежими данными о том, как проходят выборы в Свердловской области. В частности, опубликованы данные о явке избирателей на 10.00 воскресенья, 10 сентября.

- На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва, с учетом ДЭГ, проголосовали – 132793 избирателей, - сообщают в Свердловском избиркоме.

Таким образом к настоящему моменту в Екатеринбурге проголосовали уже 11,92% избирателей. Добавим, что на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 проголосовали уже 20,04% избирателей.