Избирком в Екатеринбурге обратился в СК после сообщений о подкупе избирателей

Действия по подкупу избирателей в дни голосования представляют собой высокую общественную опасность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избирком в Чкаловском районе Екатеринбурга обратился в СКР для проверки штаба одного из кандидатов. Все из-за поступившей информации о раздаче билетов на смотровую площадку бизнес-центра «Высоцкий» совместно с агитационными материалами.

- Действия по подкупу избирателей в дни голосования (если такие сведения найдут свое подтверждение) представляют собой высокую общественную опасность, препятствует свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, могут препятствовать нормальной работе избирательной комиссии, - сообщили в Центре общественного наблюдения.

Напомним, предварительная явка на выборах в екатеринбургскую Гордуму на 15:00 без учета дистанционного электронного голосования составила 4,85%. Избирательные участки посетили 50 458 избирателей.

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