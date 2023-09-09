В Свердловской области высадят более 105 тысяч деревьев

Ели привозят из питомников региона Фото: департамент информполитики региона

В Свердловской области стартовала акция «Сохраним лес». Около 13 тысяч сибирских елей из питомников региона уже посадили в Косулинском лесничестве сотрудники областного Минприроды, волонтёры Трубной металлургической компании и местные жители.

-Регион уже пятый год подряд участвует в акции «Сохраним лес», которая проводится в рамках реализации национального проекта «Экология». Мы всегда уделяем большое внимание экологическим инициативам и бережному отношению к природе, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Деревья также планируют посадить в Алапаевском, Верхнетуринском, Ивдельском, Ирбитском, Карпинском, Серовском, Таборинском и Талицком районах. Всего планируется высадить 105 тысяч деревьев.

Напомним, ранее мы писали, что в лесах Свердловской области высадят больше 24 миллионов сеянцев сосны и сибирской ели осенью этого года. Акцент при высадке сделают на территориях, которые пострадали от пожаров, и там, где была вырубка. Всего в 2023 году планируется восстановить 30,3 тысячи гектаров.

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