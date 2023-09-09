На выборах Гордумы Екатеринбурга более 40 тысяч человек проголосовали онлайн

57% бюллетеней в электронном виде были направлены в территориальные комиссии ДЭГ Фото: скриншот с видео ЦИК

На выборах Гордумы Екатеринбурга 40 167 человек проголосовали онлайн. Это 57% из желающих отдать свой голос дистанционно. Всего желающих принять участие в ДЭГ (дистанционном электронном голосовании) - 70 958 человек.

- В этом плане Екатеринбург идет на уровне соседних субъектов Российской Федерации. В Новосибирске проголосовало 64% человек, в Пермском крае на уровне 50%, - рассказал эксперт ЦОН, директор института цифровых технологий управления и информационной безопасности УрГЭУ Александр Куковихин. - Голосование идет устойчиво, это показывает, что избиратели освоились с данной технологией.

По его словам, на 13 часов дня 57% бюллетеней в электронном виде были направлены в территориальные комиссии ДЭГ.

По состоянию на 15:00, явка на выборах в гордуму Екатеринбурга без учета ДЭГ составила 4,85%. Проголосовали 50 458 человек.

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