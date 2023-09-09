«Ситибанк» закрывает филиал, расположенный в Екатеринбурге

После закрытия все счета клиентов поменяют свои реквизиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ситибанк» закрывает свой уральский филиал, расположенный в Екатеринбурге. Обслуживание в банкоматах после закрытия будет невозможно. Это связано с решением банка, объявленным в августе 2022 года, о сворачивании розничного бизнеса в России.

- АО КБ «Ситибанк» в полном объеме продолжит нести ответственность по всем обязательствам перед кредиторами и клиентами закрываемых филиалов. Клиентам останутся доступны удаленные каналы обслуживания (интернет-банк и мобильный банк), терминалы Элекснет и банкоматы сторонних кредитных организаций в соответствии с индивидуальным тарифным планом, - рассказали в банке.

Также там сообщили, что все счета клиентов поменяют свои реквизиты. Изменения коснутся как номеров счетов, так и БИКа. Счет кредитной карты также поменяется. Актуальные номера счетов будут доступны в личном кабинете.

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