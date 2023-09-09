Автором «Тотального диктанта» стала писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева

Анна Матвеева работает в жанре «уральского магического реализма» Фото: группа во «ВКонтакте» «Тотальный диктант»

Автором «Тотального диктанта» стала писательница и журналист из Екатеринбурга, жена Иннокентия Шеремета Анна Матвеева.

- Текст, который напишут участники будет посвящен дневникам: они меня очень давно интересуют - и как явление, и как жанр. И как писателя, и как человека, - рассказала Анна Матвеева. - Были другие идеи, которые я обдумывала, но остановилась на этой, поскольку, как мне кажется, текст такого масштаба надо писать не только о том, что неплохо знаешь, но и том, что любишь.

Также писательница поделилась, что, как и многие писатели, она мечтала стать автором «Тотального диктанта», но для нее все равно стало это полной неожиданностью.

Анна Матвеева работает в жанре «уральского магического реализма», автор романов «Каждые сто лет», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!».

«Тотальный диктант» пройдет 20 апреля 2024 года по всему миру.

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