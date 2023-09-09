В Нижнем Тагиле пожарные спасли человека из загоревшейся квартиры

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 7 человек личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле утром 9 сентября в пятиэтажке на улице Газетной загорелась входная группа в квартиру на втором этаже. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасен человек.
- В 07:36 поступило сообщение о пожаре. На площади один квадратный метр повреждена входная группа в квартиру. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарным удалось локализовать огонь в 07:44. Еще через минуту открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 08:19.
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