В Свердловской области открылись избирательные участки

В Свердловской области пройдет голосование по 11 избирательным кампаниям Фото: Свердловский избирком

В Свердловской области утром 9 сентября под Государственный гимн Российской Федерации открылись избирательные участки: 833 постоянных и 19 временных.

- Голосование идет в штатном режиме, - сообщили в Центре общественного наблюдения Свердловской области.

Всего в Свердловской области пройдет голосование по 11 избирательным кампаниям. Правом проголосовать обладает больше 1,3 миллиона избирателей.

Накануне, 8 сентября в Информационном центре ЦИК России запущены экраны хода голосования, сообщали в ЦИК России. На них в режиме реального времени отражается ход голосования - явка избирателей.

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