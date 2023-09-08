В Невьянске открыли бассейн через 19 лет после закрытия

В Невьянске открыли новый бассейн «Дельфин» для детей и взрослых. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Невьянске открыли новый бассейн «Дельфин» для детей и взрослых. Правда, на ремонт его закрыли аж в 2004 году из-за аварийного состояния. Только в июле 2021 года стало известно, что бассейн внесли в государственную программу в сфере строительства Свердловской области. На ремонт власти потратили 223,7 миллионов из регионального бюджета и еще 25 миллионов из местного.

- В обновлённом бассейне будут работать три детских тренера для девяти групп, общей численностью до 160 детей. Также сюда смогут приходить поплавать и взрослые, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Из-за аварийного состояния строители почти с нуля отстроили двухэтажное здание. В «Дельфине» сделали два бассейна: классический взрослый - длиной 25 метров с четырьмя дорожками, и детский - глубиной всего 80 сантиметров, размером девять на пять метров.

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