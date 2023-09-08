В центре Нижнего Тагила неизвестные спилили во дворе футбольные ворота и забор

В Нижнем Тагиле жительница многоквартирного дома на улице Мира пожаловалась, что в их дворе кто-то спилил футбольную площадку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле жительница многоквартирного дома на улице Мира пожаловалась, что в их дворе кто-то спилил футбольную площадку. Женщина написала об этом на странице мэра города Владислава Пинаева, и предположила, что забор и ворота сдают на металлолом.
- Демонтаж металлического ограждения и футбольных ворот выполнен на основании решения собственников помещений многоквартирных домов по пр. Мира, 31,31а,33 ул. Газетная, 97, в связи с тем, что играя в мяч дети разбивают окна в домах, - ответило женщине управление жилищного и коммунального хозяйства.
Ранее мы рассказывали, что в центре Нижнего Тагила десять многоквартирных домов украсят архитектурно-художественной подсветкой. Она появится на «сталинках», построенных в середине ХХ века. На эскиз заложено 400 тысяч рублей.
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