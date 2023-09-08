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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:07

Свердловский губернатор пришел на форум к женщинам и похвалил их

В Екатеринбурге начался форум, посвященный женщинам
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Евгений Куйвашев выступил перед женщинами

Евгений Куйвашев выступил перед женщинами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 сентября в Екатеринбурге стартовал международный женский форум. В первый день работы мероприятия его посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время своего выступления политик подчеркнул ключевую роль женщин в реализации государственной семейной политики.

- Именно поэтому мы уделяем большое внимание созданию условий для жизни, работы и самореализации женщин. Мы стремимся сделать так, чтобы семья и появление детей не становилось препятствием к дальнейшему профессиональному росту, - сказал губернатор.

Евгений Куйвашев уверен, что проведение нового форума будет способствовать укреплению позиции женщин в России.

Отметим, что нынешний международный женский форум стал первым. Его работа стартовала в МВЦ «Екатеринбург Экспо». Цель мероприятия – расширение возможностей для участия женщин в разных сферах жизни.