Свердловский губернатор пришел на форум к женщинам и похвалил их

Евгений Куйвашев выступил перед женщинами Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 сентября в Екатеринбурге стартовал международный женский форум. В первый день работы мероприятия его посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время своего выступления политик подчеркнул ключевую роль женщин в реализации государственной семейной политики.

- Именно поэтому мы уделяем большое внимание созданию условий для жизни, работы и самореализации женщин. Мы стремимся сделать так, чтобы семья и появление детей не становилось препятствием к дальнейшему профессиональному росту, - сказал губернатор.

Евгений Куйвашев уверен, что проведение нового форума будет способствовать укреплению позиции женщин в России.

Отметим, что нынешний международный женский форум стал первым. Его работа стартовала в МВЦ «Екатеринбург Экспо». Цель мероприятия – расширение возможностей для участия женщин в разных сферах жизни.