В Минздраве объяснили, почему 7-летняя девочка из Екатеринбурга умерла после купания в Сочи

Накануне смерти девочка впала в кому
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Минздраве Краснодарского края начали проверку после гибели 7-летней девочки. Малышка умерла вечером 6 сентября в больнице Сочи после того, как подхватила ротавирусную инфекцию в Лазаревском.
- Сочинские врачи предпринимали все возможные меры по спасению жизни ребенка, но в связи с поздним обращением, состояние прогрессивно ухудшалось, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Минздраве Краснодарского края. - Для контрольной перепроверки всех действий медиков на всех этапах организованна внутренняя проверка медицинского учреждения. Министерство здравоохранения выражает свои соболезнования родителям погибшей девочки.
Также, как сообщили в ведомстве, все необходимые документы по делу были переданы в следственный комитет для комплексной судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, 18 августа девочка искупалась в море, после чего у нее поднялась температура и началась рвота. В течение суток родители пытались лечить ребенка самостоятельно, но, когда ее состояние ухудшилось и девочка потеряла сознание, отвезли в больницу, где она впала в кому.
В Следственном комитете Краснодарского края также организована проверка. Ее на контроль взяла прокуратура.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru