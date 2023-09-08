В Минздраве объяснили, почему 7-летняя девочка из Екатеринбурга умерла после купания в Сочи

Накануне смерти девочка впала в кому Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минздраве Краснодарского края начали проверку после гибели 7-летней девочки. Малышка умерла вечером 6 сентября в больнице Сочи после того, как подхватила ротавирусную инфекцию в Лазаревском.

- Сочинские врачи предпринимали все возможные меры по спасению жизни ребенка, но в связи с поздним обращением, состояние прогрессивно ухудшалось, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Минздраве Краснодарского края. - Для контрольной перепроверки всех действий медиков на всех этапах организованна внутренняя проверка медицинского учреждения. Министерство здравоохранения выражает свои соболезнования родителям погибшей девочки.

Также, как сообщили в ведомстве, все необходимые документы по делу были переданы в следственный комитет для комплексной судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 18 августа девочка искупалась в море, после чего у нее поднялась температура и началась рвота. В течение суток родители пытались лечить ребенка самостоятельно, но, когда ее состояние ухудшилось и девочка потеряла сознание, отвезли в больницу, где она впала в кому.

В Следственном комитете Краснодарского края также организована проверка. Ее на контроль взяла прокуратура.

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