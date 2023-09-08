На Урале экс-начальника противопожарной службы оштрафуют на 3,5 млн за взятку

Приговор вынес Карпинский городской суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшего начальника 15 отряда федеральной противопожарной службы из Североуральска оштрафуют на 3,5 миллиона рублей. Приговор вынес Карпинский городской суд.

Ситуация, из-за которой высокопоставленный пожарный оказался на скамье подсудимых, произошла еще в июле 2015 года. По версии следствия, во время дежурства обвиняемый обнаружил начальника караула в пьяном виде, после чего потребовал взятку и закрыл глаза на состояние подчиненного.

- Опасаясь строгой дисциплинарной ответственности и увольнения со службы, начальник караула передал обвиняемому требуемую сумму в размере 50 тыс. рублей. – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Начальник караула добровольно сообщил правоохранительным органам о даче взятки, поэтому уголовное дело завели только на экс-начальника спасательной службы за «незаконное бездействие, совершенное с вымогательством взятки». Карпинский городской суд назначил штраф - 3,5 миллиона рублей. Приговор вступит в силу в ближайшее время.