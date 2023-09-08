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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 11:53

В Нижнем Тагиле полицейский автомобиль попал в аварию

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на Красном Камне
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
ДТП произошло на Красном Камне

ДТП произошло на Красном Камне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 сентября в Нижнем Тагиле на Красном Камне произошло ДТП с участием иномарки и автомобиля ДПС. Машины столкнулись на пересечении улиц Карла Либкнехта и Победы.

В паблике «Инцидент Нижний Тагил» написано, что наряд ДПС ехал по прямой в правом ряду, в левом в этом время стояли на красный свет автомобили. Один из них тронулся на зеленый сигнал светофора, после чего произошло столкновение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, известно, что в аварии никто из людей не пострадал.

- Организована проверка до установления обстоятельств случившегося, - рассказывают в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».