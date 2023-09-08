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НовостиНедвижимость8 сентября 2023 11:08

В Екатеринбурге территорию бывшего завода застроят жильем

Строительство завершат до 2035 года
Диана Ширшова
На территории завода подстроят жилье

На территории завода подстроят жилье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на территории бывшего завода «Ювелиры Урала» обанкротившегося бизнесмена и экс-депутата Валерия Язева построят жилые дома. Застройщиком выступила компания «Riviera», большая часть которой принадлежит Валерию Малышеву.

На участке в границах улиц 8 Марта - Крестинского - Объездной автомобильной дороги появится четыре многоэтажных дома, в которых сможет поселиться более 3500 жителей. Планируется также построить подземный паркинг на 200 мест.

Сейчас проект находится на этапе общественных обсуждений. Информация опубликована на сайте администрации Екатеринбурга.

Строительство нового жилья обещают завершить до 2035 года.