Депутат обратился в военную прокуратуру ЦВО, чтобы мобилизованному выплатили деньги
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мобилизованный житель Невьянска год не получал выплаты из-за тезки. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Он обратился в военную прокуратуру ЦВО и выяснил в чем причина.
- Оказалось, что герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя и отчество. Это тем удивительнее, что фамилия далеко не самая распространенная, - написал Максим Иванов в своем telegram-канале.
По его словам, в базу были внесены данные только одного бойца. Сейчас туда внесли и мобилизованного из Невьянска. В ближайшее время он получит выплаты.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru