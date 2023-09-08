Депутат обратился в военную прокуратуру ЦВО, чтобы мобилизованному выплатили деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованный житель Невьянска год не получал выплаты из-за тезки. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Он обратился в военную прокуратуру ЦВО и выяснил в чем причина.

- Оказалось, что герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя и отчество. Это тем удивительнее, что фамилия далеко не самая распространенная, - написал Максим Иванов в своем telegram-канале.

По его словам, в базу были внесены данные только одного бойца. Сейчас туда внесли и мобилизованного из Невьянска. В ближайшее время он получит выплаты.

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