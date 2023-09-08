В Каменске-Уральском подросло количество учеников в школах

Количество учеников в школах Свердловской области постоянно растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Каменска-Уральского увеличилось количество учеников. За парты 1 сентября 2023 года сели на 250 учеников больше, чем годом ранее. В городские школы в этом году отправились 2 142 первоклассника. Об этом пишет портал KU66.RU.

Отметим, что в школах Екатеринбурга за парты сели больше 23 тысяч первоклассников. В течение года в уральской столице для учеников откроют свои двери пять школ, которые сейчас находятся на реконструкции или достраиваются.

Также в городе возводят новые детские сады. Так, например, скоро заработает дошкольное учреждение в микрорайоне Широкая Речка.

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