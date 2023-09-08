Дополнительные поезда к Черному морю назначены в сентябре на СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в сентябре на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья. Составы формирования Уральского филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД») будут курсировать по наиболее популярным маршрутам:

- №290/289 Екатеринбург – Анапа, отправление из Екатеринбурга 8 и 18 сентября, из Анапы 7, 11 и 21 сентября;

- №353/354 Пермь – Адлер, отправление из Перми 13, 20, 24 и 28 сентября, из Адлера 8, 16, 23, 27 сентября и 1 октября;

- №522/521 Приобье – Новороссийск (через Нижний Тагил, Екатеринбург), отправление из Приобья с 16 по 26 сентября по четным дням, из Новороссийска с 20 по 30 сентября по четным дням;

- №523/524 Екатеринбург – Имеретинский Курорт, отправление из Екатеринбурга с 16 по 22 сентября по четным дням (кроме 20 сентября), из Имеретинского Курорта с 19 по 25 сентября по нечетным дням (кроме 23 сентября);

- №525/526 Екатеринбург – Новороссийск, отправление из Екатеринбурга с 20 по 26 сентября по четным дням, из Новороссийска с 23 по 29 сентября по нечетным дням.

Всего в сентябре холдингом «РЖД» назначено свыше 1 тысячи дополнительных поездов, более 600 из которых будут курсировать в сообщении с курортами Черноморского побережья.

Наибольшей популярностью среди южных городов пользуются Адлер, Анапа и Новороссийск. Чаще всего пассажиры едут на юг из Москвы, Тамбова, Смоленска, Костромы, Вологды, Кирова, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Уфы.

Оформить билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.