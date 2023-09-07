Патрульные Екатеринбурга случайно нашли наркотики у местного предпринимателя

Патрульные Екатеринбурга случайно нашли у прохожего два свертка с наркотиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 4 сентября патрульные Екатеринбурга случайно нашли у прохожего два свертка с наркотиками. Мужчина показался сотрудникам полиции подозрительным и они решили его досмотреть. Полицейские в присутствии понятых изъяли "порошок" и направили на исследование.

- Задержанным оказался ранее судимый за хранение наркотиков директор одной из екатеринбургских фирм 28 лет, - сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В результате экспертизы оказалось, что сотрудники изъяли у молодого человека 0,7 грамма героина. На предпринимателя завели уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств). За данное преступление молодому человеку грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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