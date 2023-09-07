Тагильчане, вложившиеся в благоустройство дворов, увидят обновления в октябре

В Тагиле обновляют дворы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле дворовые пространства на Вагонке и Гальянке благоустроят к октябрю этого года. Их обновляют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Собственники вложили часть своих денег в благоустройство дворов - 5% от основной сметы и 20% от затрат на допработы. Всего на ремонт двора по улице Зари, 99 ушло более 22 миллионов рублей, и более 46 миллионов на двор по улице Дружинина, 39.

- Вся территория была полностью продумана. Мы обсуждали проект раза три или четыре. Где-то перерисовывали, где-то прямо убеждала, что так не надо делать, – рассказывает TalilCity.ru директор управляющей компании ЖЭУ №1 Ольга Иванкова.

Во дворах расширят дороги, увеличат количество парковок, поставят детские площадки, спортивные комплексы для взрослых и зоны отдыха. Отдельное внимание уделяется озеленению территории. В ближайшее время во дворах появятся яблони, сирени, ели и другие растения.