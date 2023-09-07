Окно в ванной: жизнь как в аквариуме или доступная роскошь

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

27% екатеринбуржцев, которые планируют покупку новой квартиры, мечтают о ванной с большим окном. Но почти 15% их них не уверены в практичности такого решения. К такому выводу пришли аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент».

Многие помнят, как в старых пятиэтажках между кухней и ванной был застекленный проем. Его функция до сих пор для многих загадка. Архитекторы были обязаны вносить их в проект. Но в современных планировках окнам в ванной дали вторую, уже полноценную жизнь. Разбираемся, какие плюсы и минусы такого необычного решения.

Естественная вентиляция. Застройщики и так устанавливают систему вентиляции в ванных комнатах, которая не допускает застоя влаги и образования грибка. Но нередко ванные комнаты используют как помещения для сушки белья, поэтому дополнительный приток свежего воздуха точно не будет лишним.

Дополнительное полезное пространство. У окна есть подоконник, а это значит, что его можно занять косметикой, принадлежностями для ухода или использовать в декоративных целях. Благодаря доступу солнечного света растения будут чувствовать себя комфортно.

Естественное освещение. Достаточное естественное освещение обеспечивает прилив сил и приподнятое настроение. Именно то, что так нужно по утрам каждому. Яркий свет придает энергии и стимулирует умственную активность.

Новый формат жизни. Эстетическая составляющая - не малозначительная часть повседневной жизни. Почувствовать себя героем фильма или насладиться ванной под пение птиц.

К минусам непривычного решения можно отнести уменьшение полезной площади для тех, кто любить закрепить на стенах как можно больше шкафчиков и полочек. Также для многих такое решение ассоциируется с нарушением приватности. Хотя на самом деле вероятность того, что соседи вооружатся биноклем и станут наблюдать за водными процедурами другого человека, невелика. Шторы или жалюзи сведут такие страхи к нулю.

Сейчас ГК «Страна Девелопмент» возводит в Екатеринбурге флагманский ЖК «Сибирский сад». В части лотов архитекторы предусмотрели варианты планировок с окном в ванной комнате.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

ЖК «Сибирский сад» возводится в восточной части города, на Сибирском тракте. Проект кардинально преобразит локацию. По задумке девелопера он объединил все самые главные запросы на комфортную жизнь: эффективные планировки, развитую инфраструктуру, масштабное озеленение, разноформатное благоустройство и безопасность. Всего в микрорайоне будет восемь домов переменной этажности — от 12 до 32 этажей. Окончание строительства всего ЖК запланировано на 2026 год.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Справка:

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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