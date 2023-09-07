Магазины закроются в октябре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге закрывается сеть гастрономов «Елисейский». Об этом в своих социальных сетях объявил владелец бизнеса Александр Оглоблин. Первый гастроном был открыт в 2014 году. Но из-за конкуренции с федеральными ретейлерами Оглоблин решил закрыть сеть.

- Свой путь в ретейл я начал в 2000 году. В 2014 году я открыл первый магазин «Елисейский». Сейчас их осталось только четыре. В октябре этого года сеть закроется. Это грустно и печальное событие. С чем связано? С тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными частями зачастую. Мы видим, что реальные доходы граждан падают. И мы ощутили на себе отток наших покупателей. Все это не могло не сказаться на доходах нашей сети. В заключении хочу сказать, что я не ухожу из бизнеса. Та фабрика, которую мы строили, чтобы делать собственную продукцию, сейчас работает на федеральные сети, - сообщил Александр Оглоблин.

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