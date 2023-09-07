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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 12:12

Врачи рассказали о состоянии екатеринбуржца, пострадавшего из-за взрыва в доме

Мужчина, пострадавший во время взрыва в жилом доме в Екатеринбурге, находится в реанимации
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
ЧП произошло после неудачной попытки заправить зажигалку. Фото: читатель "КП"

ЧП произошло после неудачной попытки заправить зажигалку. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге врачи рассказали о состоянии мужчины, который пострадал во время взрыва в жилом доме. Напомним, ЧП произошло 6 сентября на улице Циолковского,32.

Как оказалось, причиной взрыва стала неудачная попытка заправить зажигалку. В результате взрыва в квартире на 12-м этаже оторвало балконную плиту. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в ГКБ №40, куда госпитализировали владельца квартиры, у него обожжено 80% тела.

- Состояние крайне тяжелое. Он находится в реанимации, дышит при помощи аппарата искусственной вентиляции легких, - отметили в больнице.