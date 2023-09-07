В Нижнем Тагиле еще десять домов украсят архитектурной подсветкой

Подсветка появится на домах в центре Нижнего Тагила Фото: Лев ИСТОМИН

В центре Нижнего Тагила еще десять многоквартирных домов украсят архитектурно-художественной подсветкой. Она появится на «сталинках», построенных в середине ХХ века. На эскиз заложено 400 тысяч рублей.

- Сейчас проект находится в разработке. Часть центральных улиц уже подсвечена. Повесить светильники на фасады домов планируется уже в следующем году. Хочется, чтобы все выглядело гармонично и комплексно, – сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Украшать дома Нижнего Тагила начали еще в 2020 году. В следующем году архитектурная подсветка появится на проспекте Ленина 42, 44, 46, 48, проспект Мира 21, 22, 26, 28 и улица Карла Маркса 81, 83.