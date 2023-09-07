Александр Пушной приедет в Екатеринбург с концертом

Александр Пушной приедет в Екатеринбург 22 сентября. Фото: из архива артиста
Александр Пушной и группа «ОТП Студио» приедут в Екатеринбург с сольным концертом. Ведущий и музыкант, прославившийся благодаря «Галилео» и «Хорошим шуткам», выступит в уральской столице с альбомом «Каверы Пушного». Концерт пройдет 22 сентября в клубе «Свобода».
- Песни для любого поколения, для тех, кто хоть как-то следит за отечественной музыкой и фанатеет от гитарных риффов. Будет громко, ярко и очень весело! – обещают организаторы.
Напомним, во время прошлого концерта в уральской столице Александр Пушной дал интервью «КП-Екатеринбург». Шоумен рассказал о жизни с женой, закулисье «Галилео», на чем сейчас зарабатывает.
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