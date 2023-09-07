В Нижнем Тагиле открыли аллею «Тотального диктанта»

В Нижнем Тагиле появилась новая аллея Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле Фестиваль грамотности стартовал с высадки аллеи «Тотального диктанта». Возле Нового молодежного театра глава города Владислав Пинаев вместе с горожанами высадил 33 куста калины.

Нижний Тагил стал вторым городом в Свердловской области и четвертым городом в России, где появилась аллея «Тотального диктанта», где число деревьев соответствует количеству букв в алфавите.

Напомним, что Фестиваль грамотности проводят в Нижнем Тагиле до 10 сентября. Он включает в себя множество тематических мероприятий, включая мастер-классы, лекции и квизы.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru