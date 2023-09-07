В Нижнем Тагиле открыли аллею «Тотального диктанта»

В Нижнем Тагиле появилась новая аллея
Фото: Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле Фестиваль грамотности стартовал с высадки аллеи «Тотального диктанта». Возле Нового молодежного театра глава города Владислав Пинаев вместе с горожанами высадил 33 куста калины.
Нижний Тагил стал вторым городом в Свердловской области и четвертым городом в России, где появилась аллея «Тотального диктанта», где число деревьев соответствует количеству букв в алфавите.
Напомним, что Фестиваль грамотности проводят в Нижнем Тагиле до 10 сентября. Он включает в себя множество тематических мероприятий, включая мастер-классы, лекции и квизы.
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