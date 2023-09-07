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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 10:43

На Урале учительница убила мужа, когда резала бекон

В Березовском вынесли приговор учительнице, зарезавшей мужа
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сначала женщина во всем призналась, но на судебном заседании начала утверждать, что смертельный удар ножом её супругу нанёс неизвестный мужчина

Сначала женщина во всем призналась, но на судебном заседании начала утверждать, что смертельный удар ножом её супругу нанёс неизвестный мужчина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском вынесли приговор бывшей учительнице русского и литературы 49-летней Тамаре Худышкиной. Женщина ударила мужа ножом в живот, когда нарезала бекон.

- Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Все произошло в сентябре 2022 года. Тамара вместе с мужем выпивали дома. В какой-то момент между ними произошла ссора из-за ревности. Тогда женщина бросила нарезку бекона и бросилась с ножом на лежавшего на диване супруга. Осознав, что сделала, она побежала к соседям и сообщила о случившемся. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице через несколько дней.

Сначала женщина во всем призналась, но на судебном заседании начала утверждать, что смертельный удар ножом её супругу нанёс неизвестный мужчина, который, якобы, незадолго до этого приходил к ним в гости. Эта версия была опровергнута в суде прокурором, представившим доказательства виновности Тамары.

Берёзовский городской суд назначил учительнице 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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