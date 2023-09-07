На Урале учительница убила мужа, когда резала бекон

Сначала женщина во всем призналась, но на судебном заседании начала утверждать, что смертельный удар ножом её супругу нанёс неизвестный мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском вынесли приговор бывшей учительнице русского и литературы 49-летней Тамаре Худышкиной. Женщина ударила мужа ножом в живот, когда нарезала бекон.

- Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Все произошло в сентябре 2022 года. Тамара вместе с мужем выпивали дома. В какой-то момент между ними произошла ссора из-за ревности. Тогда женщина бросила нарезку бекона и бросилась с ножом на лежавшего на диване супруга. Осознав, что сделала, она побежала к соседям и сообщила о случившемся. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице через несколько дней.

Сначала женщина во всем призналась, но на судебном заседании начала утверждать, что смертельный удар ножом её супругу нанёс неизвестный мужчина, который, якобы, незадолго до этого приходил к ним в гости. Эта версия была опровергнута в суде прокурором, представившим доказательства виновности Тамары.

Берёзовский городской суд назначил учительнице 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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