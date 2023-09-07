В Свердловской области подросли цены на ряд продуктов

Продукты постепенно дорожают в Свердловской области Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшую неделю в Екатеринбурге и Свердловской области подросли цены на ряд продуктов питания. Это следует из данных Свердловскстата.

Так, например, на свежие огурцы цены подросли на 10,1% до 98 рублей за килограмм, маргарин вырос в цене на 2,4% до 256,6 рубля за килограмм, а масло подсолнечное – на 1,5% до 122,7 рублей за лист.

Бананы подорожали на 1,4% до 116 рублей за кино, килограмм охлажденной курицы стал дороже на 1,2% - сейчас он стоит 203 рубля. На столько же подросла в цене до 504 рублей за кило и вареная колбаса. Литр водки теперь в среднем стоит 673 рубля за литр, рост составил 1,1%, пшено подорожало на 1% до 64 рублей за кило.

За неделю на 11% подешевел картофель, на 10% - морковь, лук снизился в цене на 9%, капуста – на 9,5%. Немного упали в цене свежие помидоры, макароны, яблоки, соль и сметана.