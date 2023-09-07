Погрузка химических и минеральных удобрений на СвЖД выросла почти на 10% с начала года

Фото: пресс-служба СвЖД

В январе-августе 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на Свердловской железной дороге достигла 9,4 млн тонн, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение перевозок отмечается на фоне устойчивого спроса на удобрения на мировом рынке и потребностей предприятий отечественного агропромышленного комплекса.

С начала года экспортные отправки удобрений через порты Северо-Запада, Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы увеличились на 22,6% (отправлено 6,7 млн тонн). Почти в 16 раз (до 113,6 тыс. тонн) выросли перевозки продукции в контейнерах. В частности, разработаны маршруты доставки удобрений в составе ускоренных контейнерных поездов в Китай через российские (Забайкальск, Наушки) и казахстанские (Достык, Алтынколь) приграничные станции.

Внутри страны удобрения отправляются назначением на станции Северной, Московской, Октябрьской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Горьковской железных дорог (всего с начала года перевезено 2,7 млн тонн).

Напомним, в лидеры по отправке химических и минеральных удобрений на сети российских железных дорог входят предприятия Пермского края (основные станции погрузки – Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская).