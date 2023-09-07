В Тазовском откроют современный ветеринарный пункт за 43 миллиона рублей

Питомцев будут лечить в новой государственной клинике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа строят ветеринарный пункт, который должны сдать до 20 декабря 2023 года. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Объект возводит компания из Санкт-Петербурга. После сдачи ветеринарного пункта, на объекте заработают операционная, ветеринарная аптека, смотровой кабинет, санузел, холодильное помещение, стерилизационная.

Объект оборудуют всем необходимым для людей с ограниченными возможностями, включая пандусы. В ближайшее время на объект завезут оборудование и мебель.

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