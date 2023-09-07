ВИЗ-Сталь расширяет проекты по развитию рабочих кадров

Фото предоставлено ООО «Виз-Сталь»

На ВИЗ-Стали (входит в Группы НЛМК) стартовал практический этап бесплатного обучения профессии «Машинист мостового крана» для жителей Свердловской области.

В течение месяца студенты будут осваивать тонкости работы на кране под руководством опытных наставников. В октябре их ждет экзамен на допуск к самостоятельной работе. Выпускников новой программы, успешно сдавших теорию и практику, трудоустроят на завод.

В текущем году это уже вторая группа студентов, обучающихся профессии «Машинист мостового крана» за счет ВИЗ-Стали. Участники первого набора успешно трудятся на предприятии. В их числе — работники завода, решившие получить смежную профессию.

ВИЗ-Сталь уделяет большое внимание развитию компетенций сотрудников. С апреля на предприятии действует первый на Урале Центр оценки квалификаций прокатного производства. Здесь проводится независимая оценка знаний и навыков работников предприятий черной металлургии на соответствие требованиям профессиональных стандартов.

Фото предоставлено ООО «Виз-Сталь»

С начала 2023 года более 600 сотрудников прошли обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации, специализированные курсы для получения допусков к работам на высоте, по охране труда, промышленной, пожарной и электробезопасности. Более 80 рабочих повысили разряды по основной специальности и обучились смежным профессиям.

Помимо образовательных программ на предприятии ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства по рабочим профессиям, соревнования за звания «Мастер года», «Наставник года» и «Молодой лидер». Проекты нацелены на развитие технического творчества заводчан, мотивации к профессиональному и личностному росту.